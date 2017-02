25-Jähriger gesteht Vergewaltigung auf Uni-Toilette

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 7.37 Uhr: Tragödie in Arnstein: Stromaggregat stieß Kohlenmonoxid aus +++

Nach dem Tod von sechs Teenagern im bayerischen Arnstein gehen die Ermittler davon aus, dass ein Stromaggregat den Kohlenmonoxid-Ausstoß verursacht hat. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Würzburg mit. Das mit Benzin betriebene Gerät hätte demnach nicht in Innenräumen betrieben werden dürfen. Es wurde von einem Sachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamts begutachtet. Unklar sei, wer für das Aufstellen, die Installation und die Inbetriebnahme des Gerätes in dem Gartenhaus verantwortlich war. Die jungen Erwachsenen im Alter von 18 und 19 Jahren hatten am Samstagabend eine Party in einer abgelegenen Laube gefeiert. Einer der Väter hatte am Sonntagmorgen die Leichen seiner Tochter, seines Sohnes und der vier weiteren Gäste in dem Häuschen gefunden.

+++ 7.31 Uhr: Deutsche Bank macht 2016 rund 1,4 Milliarden Euro Verlust +++

Die Deutsche Bank hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem Milliardenverlust abgeschlossen: Das Minus belief sich auf rund 1,4 Milliarden Euro, wie das größte deutsche Kreditinstitut am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. 2015 war ein Fehlbetrag von 6,8 Milliarden Euro aufgelaufen.

+++ 6.05 Uhr: Rund 570 islamistische Gefährder +++

Die deutschen Sicherheitsbehörden stufen aktuell rund 570 Islamisten als Gefährder ein. Etwa die Hälfte dieser Männer und Frauen halte sich in Deutschland auf, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mit. Von diesen wiederum säßen derzeit etwa 90 in Haft. Der Gruppe der Gefährder werden Islamisten zugerechnet, denen die Ermittler erhebliche politisch motivierte Straftaten zutrauen. Im Zusammenhang mit islamistischem Terror seien bei Bund und Ländern mehr als 760 Ermittlungsverfahren mit mehr als 1000 Tatverdächtigen anhängig, teilte das BKA weiter mit. In die Kampfgebiete nach Syrien und Irak sind laut Erkenntnissen der Sicherheitsexperten seit 2012 mehr als 900 Menschen aus Deutschland ausgereist - bei über 70 gibt es Hinweise, dass sie sich dort aktiv an Kämpfen beteiligten oder in einem Ausbildungscamp waren.

+++ 3.13 Uhr: US-Militär bedauert zivile Opfer bei Angriff im Jemen +++

Bei einem Einsatz von US-Spezialkräften gegen Stellungen des Terrornetzwerkes Al-Kaida im Jemen sind am vergangenen Wochenende nach amerikanischer Darstellung "bedauerlicherweise" auch Zivilisten getötet worden. Möglicherweise seien unter den Opfern auch Kinder, teilte das US-Militär mit. Nach Darstellung des US-Militärs mische das Terrornetzwerk regelmäßig Frauen und Kinder unter Kämpfe in Lagern und Stellungen. "Und das macht Fälle wie diesen so besonders tragisch", wurde ein Sprecher von Central Command zitiert.



Bei dem Angriff waren nach örtlichen Angaben 30 Menschen - unter ihnen mehrheitlich Zivilisten - getötet worden. Mindestens acht Kinder und acht Frauen seien unter den Opfern, berichteten Sicherheitskreise in der Provinz Al-Baida der Deutschen Presse-Agentur.

+++ 0.33 Uhr: Gabriel reist nach Washington - Treffen mit Tillerson +++

Außenminister Sigmar Gabriel reist als erstes Mitglied der Bundesregierung seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump nach Washington. Er wird dort am Donnerstag seinen Kollegen Rex Tillerson treffen, der erst am Mittwochabend deutscher Zeit vom US-Senat bestätigt wurde. "Ich wünsche mir einen direkten und persönlichen Austausch und bringe das Angebot von Freundschaft und Vertrauen mit nach Washington", sagte Gabriel. "Wir wollen unseren amerikanischen Partnern unsere Sicht der Dinge, unsere Interessen und Werte erläutern und suchen einen guten, offenen und freundschaftlichen Dialog."

Ob Gabriel in Washington auch Vizepräsident Mike Pence treffen wird, war zunächst noch unklar. Eine Begegnung mit Trump ist jedenfalls nicht vorgesehen. Am Freitag will der Vizekanzler nach New York weiterfliegen um dort Gespräche bei den Vereinten Nationen zu führen.

+++ 0.10 Uhr: Wagenknecht kritisiert Merkels Besuch bei Erdogan +++

Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vorgeworfen, sich mit ihrem Besuch in der Türkei bei Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan anzubiedern. "Viele Menschen in Deutschland sorgen sich angesichts der Gefahren durch einen radikalisierten politischen Islam, aber die Bundeskanzlerin hofiert einen islamistischen Autokraten, von dem allgemein bekannt ist, dass er radikale Islamisten und gefährliche Terrormilizen weltweit unterstützt und finanziert", sagte Wagenknecht der "Rheinischen Post".



Sie warf Merkel vor, dem "Despoten Erdogan" mit ihrer Reise nach Ankara erneut vor einer wichtigen Entscheidung im Land den Rücken zu stärken. Dies sei ein "politisches Armutszeugnis". Ende März oder Anfang April sollen die Türken in einer Volksabstimmung über die Einführung des von Erdogan angestrebten Präsidialsystems entscheiden. Merkel reist an diesem Donnerstag zum ersten Mal seit dem Putschversuch nach Ankara.

+++ 0.01 Uhr: 25-Jähriger gesteht Vergewaltigung auf Uni-Toilette in München +++

Der Mann, der auf einer Universitätstoilette in München eine Studentin vergewaltigt haben soll, hat ein Geständnis abgelegt. Er habe die Tat bei seiner Vernehmung zugegeben, sagte ein Polizeisprecher. Der 25-Jährige soll am Freitag einer Studentin auf die Damentoilette der Ludwig-Maximilians-Universität gefolgt, die Tür mit roher Gewalt geöffnet und die Frau vergewaltigt zu haben. Das ebenfalls 25 Jahre alte Opfer wehrte sich trotz eines noch nicht verheilten Armbruchs heftig, wenn auch letztlich vergeblich. Der mutmaßliche Täter, der am Montag offensichtlich nach einem erneuten Überfallversuch nach der gleichen Masche festgenommen worden war, sitzt nun in Untersuchungshaft.