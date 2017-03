Niederlande schließen Entschuldigung an Türkei aus - und fordern selbst eine

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 7.09 Uhr: Zwei Maskierte überfallen Hotel in Bad Kissingen +++

Zwei Unbekannte haben ein Hotel im bayerischen Bad Kissingen überfallen und ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, brachen die zwei Maskierten in der Nacht in das Hotel ein, fesselten den Nachtportier und stahlen Bargeld. Daraufhin flüchteten sie zu Fuß. Wie hoch der Betrag war, sagte die Polizei nicht. Der Angestellte konnte sich befreien und die Polizei rufen. Nach den Tätern wurde am frühen Montagmorgen noch gefahndet.

+++ 6.55 Uhr: Paris erklärt den Ratten der Stadt den Krieg +++

Paris hat den Ratten der Stadt den Kampf angesagt. 1,5 Millionen Euro will die Verwaltung der französischen Hauptstadt gegen die Nager aufbringen, kündigte Bürgermeisterin Anne Hidalgo in einem Interview mit der Sonntagszeitung "Journal du Dimanche" an. Sie legte dazu einen Zehn-Punkte-Plan für mehr Sauberkeit vor. Die Maßnahmen umfassen eine Aufstockung der städtischen Reinigungskräfte, Müllmänner und von Mitarbeitern der Hygiene-Kontrolleure. Die Dienstzeiten der Müllabfuhr sollen zudem ausgeweitet werden. Restaurants und andere Einrichtungen müssen künftig mehr Aschenbecher an Ein- und Ausgängen aufstellen. Straßenreiniger sammeln jährlich in Paris mehr als 150 Tonnen Kippen ein.

+++ 3.18 Uhr: Mindestens 38 Tote durch Panikreaktion eines Busfahrers in Haiti +++

Durch die Panikreaktion eines Busfahrers nach einem ersten Unfall sind in Haiti insgesamt 38 Menschen getötet und 13 weitere verletzt worden. Nach Behördenangaben ereignete sich in der Stadt Gonaives zunächst ein Unfall mit einem Toten und einem Verletzten. Als Passanten daraufhin versuchten, den Bus samt Insassen in Brand zu setzen, raste der Busfahrer davon und fuhr in eine Gruppe mit Straßenmusikern, wodurch weitere 37 Menschen getötet wurden. Nach dem ersten Unfall hätten "Menschen, die keine Unfallopfer waren, versucht, den Autobus mit den Fahrgästen darin anzuzünden", sagte der Zivilschutzbeauftragte Faustin Joseph. Der Fahrer habe dann Gas gegeben und sei auf Straßenmusikanten, sogenannte Rara-Bands, getroffen. "Er ist in sie hineingerast - und 33 kamen ums Leben." Im Krankenhaus erlagen später vier weitere ihren schweren Verletzungen.

+++ 2.55 Uhr: Auto fährt gegen Baum und fängt Feuer - Fahrer tot +++

Ein Auto ist in Ostfriesland gegen einen Baum geprallt und hat Feuer gefangen. Dabei sei der Autofahrer gestorben, teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Zur Identität der Person konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Unklar war auch, warum das Auto am Sonntagabend in dem kleinen Ort Werdum in Niedersachsen von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug werde untersucht, sagte ein Sprecher.

+++ 2.29 Uhr: Angriff auf Krankenhaus in Kabul offenbar mit Hilfe von Klinik-Mitarbeitern +++

Der Angriff auf ein Krankenhaus in Kabul ist nach Angaben von Überlebenden offenbar mit der Hilfe von Klinik-Mitarbeitern ausgeführt worden. Die Angreifer hätten Unterstützung von mehreren Eingeweihten, unter ihnen auch zwei Mitarbeiter des Sardar Daud Chan-Krankenhauses, gehabt, sagten Überlebenden des Personals und Sicherheitsleute der Nachrichtenagentur AFP nach dem Angriff. Zahlreiche Überlebende sprachen von einem "zeitgleichen Massaker", bei dem Angreifer bereits in der Klinik positioniert gewesen seien, darunter auch ihnen bekannte Mitarbeiter. "Wir alle kannten sie", sagte ein Klinikangestellter, der anonym bleiben wollte, mit Blick auf zwei seit Monaten in dem Krankenhaus arbeitende Kollegen. "Einer von ihnen sprengte sich selbst in die Luft und der andere wurde von Spezialkräften niedergeschossen."

+++ 1.01 Uhr: Fillon ließ sich Luxus-Anzüge für mehrere tausend Euro schenken +++

Der angeschlagene französische Präsidentschaftskandidat François Fillon hat von einem Freund Luxus-Anzüge im Wert von mehreren tausend Euro als Geschenk angenommen. In einem Interview mit der Zeitung "Les Echos" gab Fillon zu, dass er die Anzüge angenommen habe, sah darin aber nichts Verwerfliches: "Ein Freund hat mir die Anzüge im Februar angeboten. Na und?" Sein Privatleben werde derzeit bis in den kleinsten Winkel durchleuchtet und "diese Behandlung ist mir vorbehalten", sagte Fillon in dem Gespräch. "Ich weiß nicht, wer darauf aus ist, mir zu schaden".

Die Sonntagszeitung "Le Journal du dimanche" hatte berichtet, dass ein "spendabler Freund" zwei Anzüge für Fillon mit einem auf den 20. Februar datierten Scheck über 13.000 Euro bei einem Pariser Nobel-Schneider bezahlt habe. "Ich habe auf Bitten von François Fillon bezahlt", zitierte die Zeitung den Gönner. Der Vorgang sei aus dem Umfeld des konservativen Kandidaten bestätigt worden.

+++ 0.01 Uhr: Rutte schließt Entschuldigung wegen Auftrittsverbots für türkische Minister aus +++

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat eine Entschuldigung für die Ausweisung der türkischen Familienministerin und das Einreiseverbot für den türkischen Außenminister ausgeschlossen. "Es steht außer Frage, dass es eine Entschuldigung gibt, sie sollten sich dafür entschuldigen, was sie gestern getan haben", sagte Rutte am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Den Haag. An die Niederländer appellierte er, angesichts der aufgeheizten Stimmung "einen kühlen Kopf zu bewahren". "Wir haben eine hervorragende Gesellschaft, in der ein Großteil der Niederländer mit türkischen Wurzeln integriert ist", sagte Rutte weiter.