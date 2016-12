+++ Die Lage in Aleppo +++

Alle Nachrichten über die Lage in Aleppo finden Sie hier in unserem Nachrichtenticker über die jüngsten Entwicklungen in Syrien.

+++ 7.25 Uhr: Neuwagen rollt beim Pinkeln in Fluss +++

Er hatte die Handbremse vergessen und seinen Neuwagen zum Pinkeln verlassen - das kommt ihn nun teuer zu stehen: Ein Autofahrer hat sich in Ostfriesland am Ufer der Ems erleichtert und dabei zusehen müssen, wie sein vier Wochen alter Wagen währenddessen in den Fluss rollte. Der 69-Jährige hatte sein Fahrzeug am späten Mittwochabend an einem ehemaligen Fähranleger in Leer abgestellt, wie die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Während er pinkelte, rollte das Auto die stark abschüssige Straße hinunter und landete im Wasser. Etwa sieben Meter vom Ufer entfernt versank es bis zum Dach. Mit einem Stahlseil musste die Feuerwehr den völlig kaputten Wagen wieder an Land ziehen.

+++ 7.15 Uhr: Drogenboss "El Chapo" erstreitet dickere Decke fürs Gefängnis +++

Dem mexikanischen Drogenboss Joaquín Guzmán ist es im Gefängnis so kalt geworden, dass er sich vor Gericht eine dickere Decke erstritten hat. Ein Richter im nördlichen Bundesstaat Chihuahua habe einer Beschwerde ihres Mandanten aus der vergangenen Woche stattgegeben, sagte Anwältin Silvia Delgado am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. "Er hatte nur eine sehr dünne Decke, aber vergangene Nacht hat er eine weitere bekommen", sagte sie. Durch die dünne Decke seien seine Persönlichkeitsrechte verletzt worden.

+++ 6. 30 Uhr: Kinder zünden Obdachlosen in Serbien an +++

In Serbien haben drei Kinder einen Obdachlosen getötet. Die zwölfjährigen Jungen hätten die Pappe unter der Matratze des schlafenden Mannes angezündet, meldete die Nachrichtenagentur Tanjug am Mittwoch. Der 52-Jährige sei im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Vorfall ereignete sich in der nordserbischen Stadt Novi Sad, rund 70 Kilometer von der Hauptstadt Belgrad entfernt. Die Polizei habe die drei Jungen in Anwesenheit ihrer Eltern vernommen, es sei jedoch unwahrscheinlich, dass sie angeklagt würden. Kinder unter 14 Jahren sind in Serbien nicht strafmündig.

+++ Empfehlung: TV-Kritik zu Naddels Auftritt bei "Raus aus den Schulden" +++





+++ 6 Uhr: Hunderte Gefangene vor Weihnachten vorzeitig entlassen +++

Hunderte Häftlinge sind vor Weihnachten in Deutschland früher als geplant aus dem Gefängnis entlassen worden. Allein im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen kamen bis Anfang Dezember mindestens 700 Menschen vorzeitig frei. Mit der sogenannten Weihnachtsamnestie werden Gefangene bei guter Führung in vielen Bundesländern einige Tage hinter Gittern erspart. Nicht alle Länder beteiligen sich daran.

+++ 5. 15 Uhr: Heizkissen löst Wohnungsbrand aus +++

Ein Heizkissen hat die Wohnung eines Seniorenpaars aus Thüringen in Brand gesetzt und verwüstet. Die 73 Jahre alte Frau hatte das Kissen für den 86-jährigen Mann im Schlafzimmer vorbereitet und den Raum in der Nacht zum Donnerstag verlassen, wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte. Das Kissen fing aus ungeklärter Ursache Feuer. Die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Gera brannte daraufhin aus und war nicht mehr bewohnbar. Die beiden Senioren mussten wegen möglicher Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau erlitt zudem leichte Verbrennungen. In den Wohnungen der Nachbarn brannte es nicht. Wegen des Rauchs verließen aber einige der Anwohner für die Nacht das Haus.

+++ 5 Uhr: Medien: Putin gab selbst Anweisung für Umgang mit gehackten Clinton-Mails +++

Der russische Präsident Wladimir Putin soll dem US-Nachrichtensender NBC zufolge selbst Anweisungen für den Umgang mit den gehackten Mails der demokratischen US-Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton gegeben haben. Dies berichtete der Sender am Mittwochabend unter Berufung auf zwei hochrangige Geheimdienstverantwortliche. Putin habe dies anfänglich aus Rache getan, weil Clinton als Außenministerin öffentlich die Rechtmäßigkeit der russischen Wahlen von 2011 in Frage gestellt habe. Dann habe der russische Präsident sein Vorgehen ausgeweitet, um das politische System in den USA als korrupt darzustellen, berichtete der Sender weiter. Die "Washington Post" hatte am Freitag unter Berufung auf interne Unterlagen des US-Geheimdienstes CIA berichtet, dass Insider mit Verbindungen nach Moskau die Enthüllungsplattform Wikileaks mit gehackten E-Mails der Demokratischen Partei versorgt hätten.

+++ 3 Uhr: SZ: Regierung strich heikle Passagen aus Armutsbericht +++

Die Bundesregierung hat ihren Armuts- und Reichtumsbericht in einigen Passagen entschärft. Aussagen, ob Menschen mit mehr Geld einen stärkeren Einfluss auf politische Entscheidungen haben als Einkommensschwache, seien in der überarbeiteten Fassung des Berichts gestrichen, schreibt die "Süddeutsche Zeitung" (Donnerstag). So fehle zum Beispiel der Satz: "Die Wahrscheinlichkeit für eine Politikveränderung ist wesentlich höher, wenn diese Politikveränderung von einer großen Anzahl von Menschen mit höherem Einkommen unterstützt wird." Dies gehe aus einem Vergleich der ersten, vom Bundesarbeitsministerium verfassten Version mit der zweiten Version der Regierungsanalyse hervor, bei dem das Kanzleramt und andere Ministerien mitschreiben konnten.