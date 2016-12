Die News des Tages im Überblick.

+++ 10.51 Uhr: Organisation: 93 Zivilisten in Syrien bei Giftgasangriff getötet +++

In der zentralsyrischen Stadt Hama sind nach einem Bericht der Hilfsorganisation Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM) bei einem Giftgasangriff 93 Zivilisten getötet worden. Der Angriff mit der geruchs- und farblosen Chemikalie habe sich in den östlichen Vororten ereignet, wie die Organisation mitteilte. Viele Opfer seien Kinder.

+++ 10.15 Uhr: HSV-Aufsichtsratschef Karl Gernandt tritt zurück +++

Karl Gernandt ist als Aufsichtsratsvorsitzender des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV zurückgetreten. Wie der Club auf seiner Homepage mitteilte, bleibt der 56-Jährige ein ordentliches Mitglied des sechsköpfigen Gremiums. Er war seit Mai 2014 Aufsichtsratsvorsitzender der damals neu gegründeten Fußball-AG des HSV. Seine beiden Stellvertreter - Felix Goedhart und Jens Meier - werden das Gremium bis zur Neuwahl anführen. Damit zog Gernandt die Konsequenzen aus den Indiskretionen rund um die Freistellung des Vorstandsvorsitzenden Dietmar Beiersdorfer.

"Ich kann und werde nicht die Hauptverantwortung für so ein Verhalten tragen und bin entsetzt, mit welchen Kräften im Verein und im Aufsichtsrat die sportliche und langfristige Weiterentwicklung riskiert wird. Wenn persönliche Motive über professionelles Verhalten gestellt werden, macht dies nachhaltige Führungsarbeit unmöglich", wird Gernandt zitiert.

+++ 9.34 Uhr: Frau in Rücken getreten: Suche nach Täter bisher erfolglos +++

Die Polizei in Berlin sucht weiter nach dem Mann, der eine 26-jährige Frau durch einen Fußtritt die Treppe in einem U-Bahnhof in Berlin-Neukölln hinuntergestürzt hat. Auch nach der Festnahme eines der drei Begleiter des mutmaßlichen Täters gibt es bisher keine konkreten Spuren. Die Polizei registrierte bis zum Montag zehn Hinweise auf den Vorfall vom 27. Oktober, wie sie mitteilte. Zu näheren Einzelheiten aus der Vernehmung des Festgenommenen äußerten sich Polizei und Staatsanwaltschaft bisher nicht.

Die heimtückische Attacke in der Hermannstraße war auf einer Videoaufzeichnung einer Überwachungskamera zu sehen, die vergangenen Donnerstag von der Polizei veröffentlicht worden war. Die Frau erlitt bei dem Sturz einen Armbruch.

+++ 9.22 Uhr: Unionspolitiker wollen Strafregelungen gegen "Fake-News" +++

Aus Angst vor Medien-Manipulationen vor der Bundestagswahl fordern Unionspolitiker, entsprechende Falschinformationen strafrechtlich zu ahnden. "Ich halte eine Strafverschärfung für sinnvoll, wenn es hierbei um einen gezielten Kampagnencharakter geht", sagte der Chef des Bundestagsinnenausschusses, Ansgar Heveling ( CDU), der "Rheinischen Post". Der CDU-Rechtspolitiker Patrick Sensburg forderte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Gezielte Desinformation zur Destabilisierung eines Staates sollte unter Strafe gestellt werden."

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann schloss das in den Funke-Zeitungen zumindest nicht aus: Im Kampf gegen "erfundene Nachrichten, Verschwörungstheorien, Hass und Hetze" werde die Koalition den rechtlichen Rahmen "konsequent ausschöpfen und bei Defiziten nachschärfen". Facebook müsse verpflichtet werden, erwiesene Falschmeldungen schnell zu löschen beziehungsweise mit gleicher Reichweite richtigzustellen.

Sensburg schlug weiter vor: "Zum anderen müssen wir überlegen, ob es eine Art "Prüfstelle" geben soll, die Propaganda-Seiten aufdeckt und kennzeichnet."

Die SPD hatte die anderen Parteien bereits am Montag zum Schulterschluss gegen sogenannte "Fake News" aufgerufen. Bei Zweifeln an der Echtheit von Informationen solle auf Attacken gegen den politischen Gegner verzichtet werden. Die Sozialdemokraten streben dazu eine gemeinsame Selbstverpflichtung der Parteien an.

+++ 8.29 Uhr: Wahrscheinlich letzte Mission zur Suche nach MH370-Wrack unterwegs +++

Die Suche nach der seit zweieinhalb Jahren verschwundenen Malaysia-Airlines-Boeing mit der Flugnummer MH370 steht vor dem Ende. Das Spezialschiff MV Fugro Equator ist auf seiner wahrscheinlich letzten Suchmission, wie der australische Verkehrsminister Darren Chester berichtete. "Die Suche wird voraussichtlich Anfang 2017 beendet", teilte er mit.

Das Wrack wird in einem abgelegenen Seegebiet mehr als 2000 Kilometer westlich von Perth an der australischen Westküste vermutet. Die Maschine war aus bis heute ungeklärter Ursache im März 2014 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking vom Kurs abgewichen und verschwunden. An Bord waren 239 Menschen.

+++ 7.05 Uhr: Einigung in Bahn-Tarifrunde - Warnstreiks vom Tisch +++

Bahnkunden müssen keine Warnstreiks vor Weihnachten mehr befürchten. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) einigte sich am Montag mit der Deutschen Bahn auf ein neues Tarifpaket. Demnach erhalten rund 150.000 Beschäftigte des Konzerns zum 1. April kommenden Jahres 2,5 Prozent mehr Geld. Hinzu kommt eine Einmalzahlung von 550 Euro. Der neue Entgelttarifvertrag läuft 24 Monate bis 30. September 2018.

Außerdem wird ab Anfang 2018 erstmals ein Wahlmodell verwirklicht, bei dem Arbeitnehmer wählen können zwischen 2,6 Prozent mehr Geld, einer Stunde weniger Arbeit pro Woche (38 statt 39 Stunden) oder sechs Urlaubstagen mehr pro Jahr.

+++ 6.58 Uhr: Lastwagen kippt auf Auto - Frau stirbt +++

Folgenschwerer Unfall auf der Autobahn 33 bei Gütersloh: Ein Lastwagen ist in einen auf dem Seitenstreifen stehenden Lkw gefahren und anschließend auf ein daneben fahrendes Auto gekippt, in dem eine 69-jährige Frau ums Leben kam. Das teilte die Polizei mit. Der 72 Jahre alter Fahrer des Autos wurde schwer verletzt, seine Beifahrerin starb noch am Unfallort. Beide Lastwagenfahrer erlitten zudem schwere Verletzungen. Die A33 wurde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrung sollte bis zum Vormittag andauern, hieß es.

+++ 6.42 Uhr: Lufthansa-Maschine muss nach Bombendrohung in New York landen +++

Nach einer telefonischen Drohung ist eine Passagiermaschine der Lufthansa vom texanischen Houston nach Frankfurt zur Landung nach New York umgeleitet worden. Das Flugzeug sei sicherheitshalber auf dem Flughafen John F. Kennedy gelandet, teilten die Lufthansa und die zuständigen Flughafenbehörden in der Nacht per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die mehr als 500 Passagiere und die Besatzung würden versorgt, die Maschine untersucht. Andere Flugzeuge seien nicht betroffen. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

+++ 6.41 Uhr: Radfahrer in den Niederlanden müssen Finger vom Smartphone lassen +++

Radfahrer in den Niederlanden müssen künftig beim Fahren die Finger vom Bildschirm ihres Smartphones lassen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf kündigte Infrastrukturministerin Melanie Schultz van Haegen zum Wochenanfang in Den Haag an.

Demnach soll das Telefonieren während des Radelns bei Benutzung einer Freisprecheinrichtung weiterhin erlaubt sein. Das Tippen und Verschicken von Nachrichten oder das Spielen während der Fahrt wird jedoch künftig verboten. Das Verbot gilt auch für Smartphones, die mit einer Halterung am Lenker angeschraubt werden.

Wer in Deutschland auf dem Fahrrad ein Smartphone in die Hand nimmt, soll künftig ebenfalls mit härteren Strafen rechnen müssen. Das ist der bereits bekannte Plan des Verkehrsministeriums. Minister Alexander Dobrindt (CSU) will das Bußgeld von bislang 25 Euro auf 55 Euro erhöhen.