+++ 7.05 Uhr: Einigung in Bahn-Tarifrunde - Warnstreiks vom Tisch +++

Bahnkunden müssen keine Warnstreiks vor Weihnachten mehr befürchten. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) einigte sich am Montag mit der Deutschen Bahn auf ein neues Tarifpaket. Demnach erhalten rund 150.000 Beschäftigte des Konzerns zum 1. April kommenden Jahres 2,5 Prozent mehr Geld. Hinzu kommt eine Einmalzahlung von 550 Euro. Der neue Entgelttarifvertrag läuft 24 Monate bis 30. September 2018.

Außerdem wird ab Anfang 2018 erstmals ein Wahlmodell verwirklicht, bei dem Arbeitnehmer wählen können zwischen 2,6 Prozent mehr Geld, einer Stunde weniger Arbeit pro Woche (38 statt 39 Stunden) oder sechs Urlaubstagen mehr pro Jahr.

+++ 6.58 Uhr: Lastwagen kippt auf Auto - Frau stirbt +++

Folgenschwerer Unfall auf der Autobahn 33 bei Gütersloh: Ein Lastwagen ist in einen auf dem Seitenstreifen stehenden Lkw gefahren und anschließend auf ein daneben fahrendes Auto gekippt, in dem eine 69-jährige Frau ums Leben kam. Das teilte die Polizei mit. Der 72 Jahre alter Fahrer des Autos wurde schwer verletzt, seine Beifahrerin starb noch am Unfallort. Beide Lastwagenfahrer erlitten zudem schwere Verletzungen. Die A33 wurde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrung sollte bis zum Vormittag andauern, hieß es.

+++ 6.42 Uhr: Lufthansa-Maschine muss nach Bombendrohung in New York landen +++

Nach einer telefonischen Drohung ist eine Passagiermaschine der Lufthansa vom texanischen Houston nach Frankfurt zur Landung nach New York umgeleitet worden. Das Flugzeug sei sicherheitshalber auf dem Flughafen John F. Kennedy gelandet, teilten die Lufthansa und die zuständigen Flughafenbehörden in der Nacht per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die mehr als 500 Passagiere und die Besatzung würden versorgt, die Maschine untersucht. Andere Flugzeuge seien nicht betroffen. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

+++ 6.41 Uhr: Radfahrer in den Niederlanden müssen Finger vom Smartphone lassen +++

Radfahrer in den Niederlanden müssen künftig beim Fahren die Finger vom Bildschirm ihres Smartphones lassen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf kündigte Infrastrukturministerin Melanie Schultz van Haegen zum Wochenanfang in Den Haag an.

Demnach soll das Telefonieren während des Radelns bei Benutzung einer Freisprecheinrichtung weiterhin erlaubt sein. Das Tippen und Verschicken von Nachrichten oder das Spielen während der Fahrt wird jedoch künftig verboten. Das Verbot gilt auch für Smartphones, die mit einer Halterung am Lenker angeschraubt werden.

Wer in Deutschland auf dem Fahrrad ein Smartphone in die Hand nimmt, soll künftig ebenfalls mit härteren Strafen rechnen müssen. Das ist der bereits bekannte Plan des Verkehrsministeriums. Minister Alexander Dobrindt (CSU) will das Bußgeld von bislang 25 Euro auf 55 Euro erhöhen.