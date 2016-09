Sindelsdorf, 08.09.16: Die Herzen der Pferde auf dem bayerischen Urthalerhof hat Kathie Kern schon mal gewonnen. Und offensichtlich auch die Aufmerksamkeit der Playboy-Redaktion. Denn die 29-Jährige ist nun Wiesn-Playmate 2016. O-TON Kathie Kern, Wiesn-Playmate 2016 «Also ich habe zum Playboy ein paar Fotos hingeschickt und habe mich dann riesig gefreut, als sie mich zum Casting eingeladen haben. Und dann kommt der überraschende Anruf, ob ich nicht Lust hätte, Wiesn-Playmate zu werden.» Und um sich schon mal auf das Oktoberfest einzustimmen reitet Kathie auf einem Brauereipferd. Ganz mutig mit nackten Füßen und unten ohne ... also ohne Sattel. O-TON Kathie Kern «Ich habe mich auf eines der Brauereipferde draufsetzen dürfen, ohne Sattel. Und das war eine ganz besondere Erfahrung. Und wie man sieht, haben die ihren eigenen Kopf. Aber wir haben glaube was hingekriegt.» Reiten allein macht noch kein Wiesn-Playmate aus. Der Titel bedeutet auch: Im sexy Dirndl geht es dann auf das Oktoberfest. Freundlich lächeln, Bier zuprosten und hier und da posieren. Für Kathie alles andere als unangenehm. O-TON Kathie Kern «Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Bergdorf in Österreich. Und wenn ich die Tracht anziehe und im Dirndl über das Oktoberfest schlendere, dann weckt das schon Heimatgefühle und es ist einfach immer eine tolle Zeit.» Die Brauereipferde können mit der Maß Bier wohl nichts so recht anfangen. Na, dann bleibt halt mehr für Kathie.