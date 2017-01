Oxfam: Acht Milliardäre besitzen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung

Die soziale Ungleichheit in der Welt ist nach Erkenntnissen der Entwicklungsorganisation Oxfam deutlich größer als angenommen und sie nimmt weiter zu. Im vergangenen Jahr hatten demnach die acht reichsten Personen zusammen ein Vermögen von 426 Milliarden US-Dollar - das ist mehr als die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung besitzt. Oxfam stellte den Bericht zum Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos vor. "Unser Wirtschaftssystem ist aus dem Ruder gelaufen und davon profitiert ein Prozent der Bevölkerung gegenüber den restlichen 99", sagt der Oxfam-Kampagnenchef Matthew Spencer. "Man könnte die Milliardäre, die genauso viel besitzen, wie die eine Hälfte der Weltbevölkerung, auf einen Golfwagen packen." Diese Entwicklung bereitet nach Einschätzung von Oxfam auch den Boden für Rechtspopulisten. "Meiner Meinung nach gibt es starke Hinweise darauf, dass die Brüche in unserem politischen System zum Teil mit der wachsenden Ungleichheit zu tun haben. Die Leute fühlen sich immer weniger am Erfolg ihrer Länder und Gesellschaften beteiligt und sind immer unzufriedener mit ihrem Status Quo." Die Organisation forderte einen weltweiten Mindeststeuersatz für Konzerne, die Schließung von Steueroasen, Transparenz bei Gewinnen und Steuerzahlungen internationaler Konzerne sowie Steuern auf sehr hohe Einkommen und Vermögen.