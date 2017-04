Pierre Vogel sagt im Prozess von Sven Lau aus

Im Prozess gegen den Salafisten-Prediger Sven Lau war am Dienstag vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf sein Weggefährte Pierre Vogel als Zeuge geladen. Neben Lau gehört Vogel, hier Archivbilder, zu den bekanntesten Vertretern eines radikalen Islam in Deutschland. Die beiden umstrittenen Salafisten traten jahrelang gemeinsam bei Kundgebungen auf, die oft von heftigen Protesten begleitet wurden. Lau soll laut Anklage der Bundesanwaltschaft in vier Fällen eine ausländische terroristische Vereinigung unterstützt haben. Nach Angaben der Ermittler war der 35-jährige Deutsche ein Bindeglied zu der in Syrien aktiven Organisation JAMWA , zu Deutsch: Armee der Auswanderer und Helfer. Vor Verhandlungsbeginn sagte Laus Verteidiger Mutlu Günal: O-Ton: "Es gibt nichts, was Herrn Lau belasten könnte, im Gegenteil. Ich gehe davon aus, dass Herr Vogel Herrn Lau entlasten wird. Wir werden jetzt endlich vielleicht die Wahrheit hören. Bis jetzt haben wir immer Kronzeugen gehört, die gegen den Herrn Lau gesprochen haben. Heute wird es vielleicht mal anders sein." Laut Anklageschrift soll Lau der JAMWA zwei in Deutschland lebende Männer als Kämpfer zugeführt haben. Zudem wird dem Prediger vorgeworfen, Gelder und Nachtsichtgeräte für die radikal-islamistische Organisation besorgt zu haben. Den Ermittlungen zufolge ereigneten sich die Taten im Zeitraum von Juli bis November 2013. Lau wurde im Dezember 2015 festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Bei einer Verurteilung droht ihm nach Angaben des OLG eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren.