Erst passiert nichts, und dann macht es ganz kräftig peng! Was lustig kommentiert werden kann, ist in Wahrheit lebensgefährlich. Die britische Feuerwehr von West Yorkshire hat dieses Video einer explodierenden Gartenlaube veröffentlicht. Ursache für den Knall: im Behälter oder Gartengerät gelagertes und durch ein Loch ausgelaufenes Benzin. Dessen Dämpfe entzündeten sich dann wohl durch einen Funken einer defekten Deckenleuchte. Um solche Vorfälle zu vermeiden, zählt die Feuerwehr Dos und Don'ts auf, wozu neben der Dichtheitskontrolle der Kanister auch eine stete Lüftung der Räume und das Verhindern von Überläufen des Benzins gehören. Befolgt man diese einfachen Tipps nicht, dann kann es ganz schnell peng machen in der Laube.