Erstmals hat ein Gericht den Rundfunkbeitrag für unrechtmässig erklärt. Geklagt hatte eine Hostel-Betreiberin aus Neu-Ulm. Sie wehrt sich gegen die Zwangsgebühr von 5,83 Euro pro Gästezimmer, denn in den Zimmern gibt es weder Fernsehen oder Radio, noch Internet. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat entschieden: Der Zusatzbeitrag ist in diesem Fall nicht rechtens. Das Urteil ist nicht rechtens. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof wird den Fall noch prüfen.