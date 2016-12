Als Weihnachtsmann blickt Eric Schmitt-Matzen meist in glückliche und strahlende Kinderaugen. Er hört sich ihre Wünsche an, gibt ihnen Geschenke und macht Weihnachten zu dem, was es für kleine Kinder so besonders macht.

Ein Weihnachtsmann mit Herz



Doch an diesem Tag ist für Schmitt-Matzen, der seit Jahren immer wieder in seine rote Weihnachtsmann-Kutte steigt, alles anders. Der 60-jährige Maschinenbauer kam von seinem normalen Job nach Hause, als er einen Anruf erhielt: "Am Telefon war eine Schwester vom Krankenhaus, die ich kenne. Sie sagte, es gäbe da einen sehr kranken fünfjährigen Jungen, der den Weihnachtsmann sehen wolle", so Schmitt-Matzen gegenüber "USA-Today". Der 140-Kilo-Mann mit dem langen Rauschebart, der für die weihnachtliche Haarpracht nur etwas Bleiche benötigt, zögerte keine Minute. "Ich sagte ihr, 'OK, ich muss mich nur noch in mein Weihnachtsmann-Outfit werfen.' Doch sie sagte, dass dafür keine Zeit mehr sei."

Im Krankenhaus angekommen traf er auf die Mutter des kranken Fünfjährigen. Sie hatte Spielzeug gekauft, das der Weihnachtsmann ihrem Sohn überreichen sollte. Schmitt-Matzen nahm das Geschenk und betrat das Zimmer auf der Intensivstation. "Als ich reinging, lag er da, er war so schwach, als wäre er kurz davor einzuschlafen. Ich setzte mich auf sein Bett und fragte: 'Sag mal ich habe gehört, dass du Weihnachten verpassen wirst? Das lassen wir nicht zu, dass du Weihnachten verpasst! Du bist doch meine wichtigste Elfe!'"

Die Angst eines Fünfjährigen vor dem Tod

"Bin ich das?", fragte der Junge.

"Sicher", sagte Schmitt-Matzen.



"Sie sagen, dass ich sterben werde. Woher weiß ich, dass ich da angekommen sein werde, wo ich jetzt hingehe?", so der Junge.

"Kannst du mir einen Gefallen tun? Wenn du vor der Himmelstür ankommst, sag ihnen, dass du der bester Helfer des Weihnachtsmannes bist, und dann werden sie dich reinlassen."



"Werden sie?", fragte der Junge.



"Sicher."



Daraufhin habe ihn der Kleine umarmt und noch eine Frage gestellt: "Kannst du mir helfen, Weihnachtsmann?" Doch bevor er antworten konnte, ist der Junge in seinen Armen gestorben. "Ich habe ihn weiter umarmt und ihn an mich gedrückt", so Schmitt Matzen gegenüber "USA-Today".

"Ich habe den ganzen Weg geweint"

Nach diesem traurigen Treffen ist Schmitt-Matzen sofort nach Hause gefahren. "Ich habe den ganzen Weg geweint." Auch Tage später hat ihn der Tod des kleinen Jungen in seinen Armen noch so sehr mitgenommen, dass er darüber nachgedacht hat, seine Weihnachtsmann-Kutte an den Nagel zu hängen. Aber dann hat er sich zu zu einem weiteren Auftritt aufraffen können und als er dort die Kinder sah, wurde ihm klar, dass er weitermachen muss. "Ich habe verstanden, dass ich diese Rolle spielen muss. Für sie und für mich."