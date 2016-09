Schlimmes Unglück in Großbritannien: Eine britische Skydiverin hat einen Sprung aus der Höhe nicht überlebt. Wie die Polizei der Grafschaft Durham mitteilte, hatte sich der Fallschirm der 49-Jährigen nicht geöffnet. Die Frau sei in der Nähe des Gebiets gefunden worden, in dem sie aus einem Flugzeug abgesprungen war. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie noch am Samstagabend starb.

"Das ist ein tragischer Unfall", sagte ein Inspektor der Kriminalpolizei. "Es war ihr erster Fallschirmsprung in diesem Land, im Ausland war sie dagegen schon häufiger gesprungen."

"Sie hat nicht geschrien"

Laut der "BBC" schlug die Frau auf einem parkenden Auto auf. Anwohner hätten noch versucht, sie wieder zu beleben, bevor Notärzte eingetroffen seien. Ein Zeuge sagte dem Bericht zufolge, dass es in der Gegend nicht ungewöhnlich sei, Fallschirmspringer zu sehen. Dieser Sprung jedoch habe seine Aufmerksamkeit erregt.

"Ich hörte ein flatterndes Geräusch, es klang seltsam", sagte er. "Es war nicht der Hauptfallschirm, die sind viel größer. Sie war da schon sehr nah am Boden." Skydiver tragen über dem Hauptschirm immer noch einen Reservefallschirm.

Es habe nicht ausgesehen, als habe sich die Frau bewegt, bevor sie auf dem Auto aufschlug, sagte der Mann. Er vermute, sie sei bereits ohnmächtig gewesen. "Sie hat nicht geschrien. Alles was ich sah, war dass sie sich stark drehte." Die Polizei wird nun ermitteln, wie es zu dem Unglück kommen konnte.