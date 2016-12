US-Polizist stoppt Raser - und hilft ihm beim Krawattebinden

Menomonie im US-Bundesstaat Wisconsin. Officer Martin Folczyk stoppt einen jungen Mann an einem Parkplatz. Er sei zu schnell gefahren. Die Erklärung des Studenten erstaunt den Beamten: Für einen Vortrag an der Uni will sich der junge Mann eine Krawatte binden.

Er weiß nicht wie und sucht Hilfe bei einem Freund - der nicht zuhause ist. Verzweifelt sucht er den Kumpel in der Nachbarschaft - und vergisst dabei das Tempolimit. Officer Folczyk zeigt Verständnis: Er bindet den Schlips, während der Student seine Papiere holt.

Adrett gekleidet steht dem wichtigen Termin nichts mehr im Wege. Der Student kommt mit einer mündlichen Verwarnung davon. Das Video des hilfsbereiten Cops wurde bei Facebook über 700.000 Mal aufgerufen. Von Eric Atkinson, Polizeichef von Menomonie bekommt der Student eine besondere Vorladung: Auf dem Präsidium will er dem jungen Mann das Krawattebinden beibringen.