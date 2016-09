Vatikan spricht Mutter Teresa heilig

Für ihre Anhänger ist sie schon lange eine Heilige. Nun hat der Vatikan Mutter Teresa ganz offiziell diesen Status verliehen. 19 Jahre nach ihrem Tod hat Papst Franziskus die Ordensschwester heiliggesprochen. Mehr als 100.000 Gläubige lauschten, als das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag auf dem Petersplatz in Rom die weihevollen Worte sprach. "Wir erklären die selige Teresa von Kalkutta zu einer Heiligen und nehmen sie in den Kreis der Heiligen auf. Als solche soll sie von der ganzen Kirche verehrt werden, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen." "Engel der Armen", "Heilige der Gosse" - mit diesen Namen wurde die 1910 im heutigen Skopje geborene Nonne schon zu Lebzeiten verehrt. Als junge Novizin reiste sie 1929 nach Kalkutta. Das Elend in der indischen Stadt ließ sich nicht mehr los. In den Slums der Stadt gründete eine Schule, später dann ihren Orden der Missionarinnen der Nächstenliebe, der sich um Arme und Kranke kümmerte. "Die Menschen, die nichts haben und von niemandem gewollt werden, die zu einer Last für die Gesellschaft geworden sind und vergessen haben, was Liebe und Menschlichkeit sind: für uns sind sie Kinder Gottes." Für ihr Engagement erhielt Mutter Teresa unter anderem den Friedensnobelpreis und den Verdienstorden aus der Hand der britischen Königin. Zu ihren vielen Bewunderern zählte auch Papst Johnannes Paul der II. Er war es auch, der den Prozess der Heiligsprechung in einem Eilverfahren auf den Weg brachte, bereits zwei Jahre nach dem Tod der Nonne 1997. Normalerweise müssen laut den Regeln der katholischen Kirche dazu mindestens fünf Jahre vergangen sein. Die Gläubigen in Rom am Sonntag hielten de Entscheidung für richtig. "Ich denke, sie mussten sie einfach heiligsprechen", sagt dieser Pilger aus Venezuela. "Sie war eine Frau, die den Menschen und der ganzen Welt viel gegeben hat. Sie war uns allen ein Beispiel und hat es verdient." Voraussetzung für eine Heiligsprechung sind zwei Wunder. Nach Ansicht der katholischen Kirche hat Mutter Teresa diese vollbracht. 1998 soll eine Inderin, die die Nonne um Hilfe angerufen hatte, von Magenkrebs geheilt worden sein. 2008 überstand ein Brasilianer eine Gehirninfektion, auch diese Heilung wird der Kraft von Mutter Teresa zugeschrieben.