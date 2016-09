In Westafrika ist im Land Elfenbeinküste ist eine wichtige Bahn-Verbindungsbrücke kollabiert, als ein Güterzug sie überqueren wollte. Verletzt wurde niemand. Die Bahnstrecke wurde Anfang des vergangenen Jahrhunderts noch während der Kolonialzeit gebaut und hat auch für die Binnenstaaten Burkina Faso und Niger eine hohe Bedeutung. 900.000 Tonnen Fracht wurden hier im vergangenen Jahr transportiert. Auch direkte Anwohner sehen sich nun vor die Frage gestellt, wie sie den Fluss Nzi überqueren sollen. DIMBOKRO RESIDENT, RAOUL BROU "Es ist gefährlich, sowohl für Erwachsene als auch für die Kleinen. Unsere Kinder gehen zur Schule auf der anderen Seite des Flusses. Wir wissen nicht, wie wir das machen sollen, wenn der Unterricht wieder losgeht." DIMBOKRO RESIDENT, KOUASSI IGORE "Menschen wohnen jenseits der Brücke, und nun kommen sie nicht in den Ort. Die Verbindung führt auch in die Hauptstadt, und verbindet den Süden mit dem Norden." Die Reparatur der Eisenbrücke dürfte Monate in Anspruch nehmen.