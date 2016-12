Weihnachtsmärkte werden mit Betonbarrieren gesichert

Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin sind die Sicherheitsvorkehrungen in Deutschland erhöht worden. Am Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz in Berlin stellte das Technische Hilfswerk am Mittwochabend Betonbarrieren auf. Am Breitscheidplatz wurden währenddessen die Absperrungen am Tatort aufgehoben. Die Arbeit der Polizei sei dort abgeschlossen, teilten die Sicherheitsbehörden mit. Am Donnerstag soll der Markt wieder geöffnet werden, drei Tage nach dem Lkw-Anschlag mit zwölf Toten. Unterdessen wird weiter nach einem als Islamist bekannten Verdächtigen gefahndet. Die Polizei in der Hauptstadt dementierte am Mittwochabend jedoch einen Zeitungsbericht, wonach ein Spezialeinsatzkommando zeitgleich zwei Wohnungen gestürmt haben soll. Das Bundeskriminalamt hatte am Mittwoch Bilder und eine Personenbeschreibung des 24-jährigen Tunesiers Anis A. veröffentlicht. Gegen ihn bestehe dringender Tatverdacht im Zusammenhang mit dem Anschlag, erklärte die Bundesanwaltschaft. Die Behörde setzte eine Belohnung von bis zu 100.000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung des Mannes führen. Bürger wurden gewarnt, er könnte gewalttätig und bewaffnet sein.