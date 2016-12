Der Schock sitzt bei vielen Menschen tief: Am Montagabend rast im Herzen Berlins ein Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Mindestens zwölf Menschen sterben. Weitere 49 Menschen lagen am Morgen zum Teil schwer verletzt in Krankenhäusern. Der Mann, der den Lastwagen gesteuert haben soll, ist nach Informationen des RBB-Inforadios Pakistaner. Der festgenommene mutmaßliche Täter sei am 31. Dezember 2015 in Passau nach Deutschland eingereist, berichtet der Sender am frühen Dienstagmorgen unter Berufung auf Sicherheitskreise. Andere Medien schreiben hingegen von einer Einreise im Februar dieses Jahres. Der Polizei soll der Mann bereits wegen geringfügiger Delikte bekannt sein.

Sicherheitsbehörden haben den Verdächtigen unter dem Namen Naved B. als mutmaßlichen Flüchtling identifiziert. Der wohl 23 Jahre alte Mann habe zwei Alias-Namen geführt, die dem erstgenannten Namen sehr ähnlich seien, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur (DPA) aus Sicherheitskreisen. Auch die Tageszeitung "Die Welt" hatte den Namen genannt. Als Geburtsjahr des Mannes werde das Jahr 1993 angegeben, erfuhr die DPA aus Sicherheitskreisen. Unklar blieb zunächst, ob den Behörden in diesem Zusammenhang ein echtes Personaldokument vrliegt oder ob sich die Altersangabe auf eine Auskunft des Flüchtlings stützt.



Augenzeuge soll Polizei zum mutmaßlichen Täter geführt haben

Laut "Welt" soll der Mann im pakistanischen Turbat geboren worden sein. Einen Aufenthaltstitel soll er "Spiegel Online" zufolge am 2. Juni 2016 erhalten haben. Offenbar ist der festgenommene Verdächtige den deutschen Sicherheitsbehörden bislang nicht als Islamist aufgefallen. Der Mann tauche in der entsprechenden Datei der Behörden nicht auf, erfuhr die DPA aus Sicherheitskreisen.







Der mutmaßliche Täter soll laut der "Welt" dank des couragierten Einsatzes eines Augenzeugen festgenommen worden sein. Der Zeuge sei dem flüchtenden Lastwagenfahrer gefolgt und habe dabei ständig über Handy die Notrufzentrale über die Position des Mannes informiert, sagte Polizeisprecher Winfrid Wenzel laut "Welt/N24". Die Polizei wollte diese Version der Ereignisse noch nicht abschließend bestätigen.



Nach dem mutmaßlichen Anschlag hat die Polizei einen Hangar auf dem früheren Flughafen Tempelhof durchsucht. Dort befindet sich Berlins größte Flüchtlingsunterkunft. Laut Medieninformationen hieß es, der mutmaßliche Täter solle hier gemeldet gewesen sein. Nach Informationen des stern war das aber nur eine von mehreren Ermittlungsoptionen. In Tempelhof befragte die Polizei nach Informationen des stern vier Männer Ende 20 aus dem Hangar 6. Es habe keine Festnahmen gegeben. Das berichtete Sascha Langenbach, Sprecher des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten. Der Einsatz, an dem auch Kräfte der Spezialeinheit (SEK) beteiligt waren, habe um 3.00 Uhr mit bis zu 250 Beamten begonnen. Die Kräfte seien dann aber reduziert worden. Die Lage sei ruhig gewesen. Um 8.00 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen.



Polnischer LKW-Fahrer unter den Opfern

Unter den Toten auf dem Berliner Breitscheidplatz befindet sich offenbar auch der polnische Fahrer, der den LKW ursprünglich gefahren war. Mittlerweile hat der polnische Speditionsbesitzer den Tod seines Fahrers bestätigt. Er habe seinen Cousin auf einem Polizeifoto identifiziert, sagte Ariel Zurawski im polnischen Fernsehen. Zudem hätten GPS-Daten gezeigt, dass jemand gegen 15.45 Uhr den LKW bewegt habe. "Es sah aus, als wenn jemand geübt hätte, den Wagen zu fahren", so Zurawski. Der Lkw sollte in Berlin Stahlkonstruktionen abliefern und hatte seit Montagmittag in der Stadt geparkt.





Das Bundeskriminalamt (BKA) hat im Auftrag des Generalbundesanwalts die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Terroranschlag übernommen. "Der Generalbundesanwalt beim BGH hat ein Strafverfahren eingeleitet und das BKA mit den Ermittlungen beauftragt", teilten die Wiesbadener Kriminalbeamten auf Twitter mit.



Lastwagen rast in Weihnachtsmarkt: Die Bilder vom Breitscheidplatz Fullscreen