Tief einatmen an einem besonderen Tag. Wie hier in Tel Aviv haben am Mittwoch Menschen überall auf der Welt den dritten Welt-Yoga-Tag gefeiert. Yoga-Trainer von überall auf der Welt waren nach Tel Aviv gekommen, um auf dem Rabin Platz Unterricht zu geben. "Yoga ist in Israel sehr beliebt", so eine Teilnehmerin. "Wir haben alle Yoga-Studios eingeladen, ihre Schüler heute hierher zu bringen und gemeinsam Yoga zu machen. Wir haben sogar Lehrer aus Indien hier." Im Herzen der israelischen Metropole hatten die Veranstalter 1500 Yoga-Matten ausgelegt. Ihr Design zeigt die Visionen der Zukunft Israels in 30 Jahren.