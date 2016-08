Duisburg, 25.08.16: Dämpfer für einen Sandburg-Weltrekordversuch in Duisburg: Gut ein Drittel des Bauwerks ist eingestürzt. Mit mehr als 14 Metern Höhe sollte die Burg eigentlich den bisherigen Weltrekord knacken. Der liegt bei 13,97 Meter. Am 30. August wollte das internationale Sandkünstler-Team fertig sein, jetzt muss in Duisburg improvisiert werden - mit Plan B: Die Burg wird jetzt schlanker gestaltet. Warum die Burg in sich zusammen gefallen ist, darauf gibt es bisher keine Antwort. Seit Mitte August wird an dem etwa 2300 Tonnen schweren, kegelförmigen Sandblock gearbeitet. Zum Vergleich: Das Leergewicht eines Airbus A 380 liegt bei 275 Tonnen. Am 2. September wird geprüft, ob es die Burg ins Guinness-Buch der Rekorde schafft.