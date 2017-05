Wenn die Jungfräulichkeit einer 18-Jährigen zum Geschäft wird

Wer erinnert sich noch an sein erstes Mal? Wahrscheinlich die meisten. Es ist schließlich auch etwas Besonderes. Viele verlieren ihre Unschuld in der ersten richtigen Beziehung. Die erst 18-jährige Kim gehört nicht dazu. Sie hat eine ganz andere Vorstellung von ihrem ersten Mal: "Sollte ich meine Jungfräulichkeit lieber an einen Mann geben, der mich vielleicht irgendwann verlässt oder ist es nicht besser stattdessen viel Geld dafür zu nehmen?", so das Mädchen.

Die Deutsch-Österreicherin geht noch zur Schule und möchte jetzt ihre Jungfräulichkeit verkaufen. 100.000 Euro ist ihr diese wert. Das ist das Mindestgebot, was man auf "Cinderella Escorts" für Kim bieten kann.

Warum versteigert sie ihre Jungfräulichkeit?

Die Schülerin erhofft sich das große Geld: "Ich möchte in Deutschland oder Wien studieren. Mit dem Geld kann ich mir eine Wohnung kaufen, meine Studiengebühren zahlen und mir ein Auto zulegen", schreibt sie als Begründung auf der Website.

Dass die Hoffnung nicht ganz unbegründet ist, zeigt der Fall, der ebenfalls erst 18-jährigen Rumänin Alexandra Khefren. Im März wurde ihre Jungfräulichkeit auf der Website für 2,3 Millionen Euro an einen reichen Geschäftsmann aus Hongkong versteigert. Anscheinend hat dieser Fall Kim inspiriert, das gleiche zu tun: "Eine Jungfrau hat zum Beispiel 2,3 Millionen dafür bekommen", schreibt sie in ihrer Begründung.

Wer steckt hinter "Cinderella Escorts"?

Die beiden jungen Frauen sind keine Einzelfälle. Hinter den Auktionen steckt das Geschäftsmodell ­der "bekanntesten Escort-Agentur der Welt". Das sagt zumindest der Chef des Unternehmens Jan Zakobielski. Der 26-Jährige kommt aus Dortmund und ist der Geschäftsführer der "Firma Zakobielski".

Das Unternehmen betreibt die Website seit vielen Jahren und bietet neben dem Escort-Service auch Jungfrauen an. Auf diese Idee sei er nur gekommen, um einer Freundin zu helfen: "Ein Mädchen hat mir gesagt, dass sie ihre Jungfräulichkeit verkaufen wolle. Dann habe ich ihr gesagt, dass sie das besser über eine Agentur machen solle, damit sie nicht ausgenutzt wird und am Ende ohne Geld dasteht", erzählt Zakobielski im Interview mit dem US-Wirtschaftsmagazin Forbes. "Dann habe ich ihr angeboten, es offiziell über meine Agentur laufen zu lassen. Und das Ergebnis war, dass es viele Männer aus der ganzen Welt gibt, die daran interessiert sind."

Dass er das nicht aus Nettigkeit macht, wird klar, wenn man sich anschaut, wieviel er an solchen Auktionen verdient. 20 Prozent sind es laut eigener Aussage. Allein mit dem Verkauf der Jungfräulichkeit von Khefren hat Zakobielski somit 460.000 Euro verdient.

Es sei mit "einem alten Wein oder Luxusauto" zu vergleichen

Als Zuhälter sieht sich der 26-Jährige aber nicht. "Ich bin ein Geschäftsmann. Darüber kann jeder denken, was er will. Aber es ist doch besser, so etwas professionell zu betreiben und sicherzustellen, dass die Mädchen geschützt sind. Anstatt dass die Mädchen von irgendwelchen Kriminellen zu etwas gezwungen werden, was sie gar nicht wollen oder sogar auf dem Schwarzmarkt verkauft werden", so Zakobielski.

Im Interview mit dem Wirtschaftsmagazin "Forbes" beantwortete er auch die Frage, warum Leute überhaupt so viel Geld für Sex mit einer Jungfrau ausgeben. "Ich glaube, nicht alle haben die gleichen Gründe. Aber viele reiche Menschen lieben exklusive Dinge. Und was macht Dinge exklusiv? Etwas, was nicht jeder haben kann. Zum Beispiel ein alter Wein oder ein Luxusauto", antwortet er.

Am Ende stellt sich die Frage, ob ein Luxusauto oder ein alter Wein mit der Jungfräulichkeit einer jungen Frau überhaupt zu vergleichen ist.