Yoga auf der Wiese - das bietet heute jeder an, mag sich die US-Amerikanerin Lainey Morse gedacht haben. Das sie aber mit der Kombination Yoga und Ziegen einen solchen Erfolg haben würde, hatte sie sich nicht gedacht. Die Tiere seien großartige Helfer, wenn Menschen Stress, Trauer oder Krankheit heilen wollten, sagte Morse. Also läuft eine kleine Ziegenherde herum, während die Kursteilnehmer ihre Yogaübungen machen. Inzwischen sind ihre "Goat Yoga"-Kurse ein Renner. Aus den ganzen USA kommen Teilnehmer auf Morses Farm in Oregon. Die Kurse sind bis in den Frühling ausgebucht.