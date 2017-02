Gestohlenes Tor kehrt in Dachauer KZ-Gedenkstätte zurück

Dachau - Das vor mehr als zwei Jahren gestohlene Tor der KZ-Gedenkstätte in Dachau kehrt an seinen Ursprungsort zurück. Unter den Augen von politischer Prominenz und Vertretern des Gedenkortes wird es heute in Empfang genommen. Das Tor mit der Aufschrift «Arbeit macht frei» wird danach nicht wieder an seinem historischen Standort eingesetzt, sondern nach der Restaurierung in die Dauerausstellung der Gedenkstätte übernommen. Das schmiedeeiserne Tor war gut zwei Jahre nach seinem Verschwinden in Norwegen aufgetaucht. Bis heute sind die Umstände des Diebstahls ungeklärt.