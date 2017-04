GEW kritisiert türkischen Konsulatsunterricht an Schulen

Berlin - Die Bildungsgewerkschaft GEW hat ihre Kritik am Türkischunterricht durch sogenannte Konsulatslehrkräfte erneuert. Derzeit seien 503 dieser Lehrer im Einsatz, entsandt und finanziert vom türkischen Bildungsministerium, berichtet die «Welt am Sonntag». Was im muttersprachlichen Unterricht durch Konsulatslehrkräfte gelehrt werde, entziehe sich vollständig der Zuständigkeit und Aufsicht durch deutsche Schulbehörden, sagte Doro Moritz, GEW-Vorsitzende in Baden-Württemberg, der Zeitung.