Goldene Kamera für Wotan Wilke Möhring als bester Schauspieler

Hamburg - Schauspieler Wotan Wilke Möhring hat für seine Rolle in dem RTL-Dreiteiler «Winnetou» die Goldene Kamera bekommen. Der 49-Jährige sei als Besetzung ein Coup gewesen, begründete die Jury ihre Entscheidung. «Er gibt den Westernhelden physisch wie charakterlich ungemein glaubhaft.» Der Schauspieler nahm die Trophäe am Abend in den Hamburger Messehallen entgegen, das ZDF übertrug die Show live. Möhring setzte sich in der Kategorie «Bester deutscher Schauspieler» gegen seine beiden Kollegen Tom Schilling «Auf kurze Distanz» und Tobias Moretti «Im Namen meines Sohnes» durch.