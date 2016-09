Goldener Löwe geht in die Philippinen - Preis für Deutsche Paula Beer

Venedig - Das Drama «The Woman Who Left» des philippinischen Regisseurs Lav Diaz hat den Goldenen Löwen der 73. Internationalen Filmfestspiele Venedig gewonnen. Es ist der erste Hauptpreis des Festivals, der in die Philippinen geht. Das in Schwarz-Weiß gedrehte Werk erzählt von einer Frau, die 30 Jahre lang zu Unrecht inhaftiert war. Als beste Nachwuchsdarstellerin wurde Paula Beer ausgezeichnet. Die 21-Jährige erhielt den Preis für ihre Rolle im Drama «Frantz». Es ist der dritte Preis für eine deutsche Schauspielerin in Venedig.