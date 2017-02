Grammy-Verleihung: Deutsche Siegerin in Klassik-Kategorie

Los Angeles - In Los Angeles hat die 59. Verleihung der Grammy-Awards begonnen. Beim wichtigsten Musikpreis der Welt erwarten die Experten einen Zweikampf zwischen der britischen Sängerin Adele und der US-amerikanischen R&B-Sängerin Beyoncé. Beide sind in den drei wichtigsten Kategorien Lied des Jahres, Aufnahme des Jahres und Album des Jahres nominiert. Auch eine Deutsche gewann den begehrtesten Musikpreis der Welt: Opernsängerin Dorothea Röschmann siegte in der Kategorie bestes klassisches Solo-Album für «Schumann & Berg», zusammen mit «Shakespeare Songs» von Ian Bostridge.