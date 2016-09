Großbrand in früherem spanischen Pavillon auf Expo-Gelände

Hannover - Im ehemaligen spanischen Pavillon auf dem Expo-Gelände in Hannover ist am Abend ein großes Feuer ausgebrochen. Flammen schlugen aus dem Dach des großen Baus, wenig später standen alle Stockwerke des Gebäudes komplett in Brand, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Ursache für das Feuer war laut Feuerwehr zunächst noch unbekannt. Die Kriminalpolizei wollte am Morgen mit den Ermittlungen beginnen. Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Leuten und 45 Fahrzeugen im Einsatz. Das Löschen des Großbrandes sollte bis in die frühen Morgenstunden dauern, sagte ein Sprecher.