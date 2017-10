Großeinsatz in England - Medien vermuten Geiselnahme

Nuneaton - Wegen eines nicht näher bezeichneten «Vorfalls» in einem Freizeitkomplex hat die Polizei die Anwohner der britischen Stadt Nuneaton dazu aufgerufen, die Umgebung von Bermuda Park dringend zu meiden. Zu dem Komplex in Mittelengland gehören ein Kino, Restaurants, ein Fitnesszentrum, ein Hotel und ein Bowling Center. Nach unbestätigten Berichten in sozialen Netzwerken soll ein bewaffneter Mann Geiseln genommen haben. Die Polizei verhandele angeblich mit dem Täter, berichtete die Nachrichtenagentur PA.