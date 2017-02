Grüne verlangen Akteneinsicht im Fall Amri

Berlin - Die Grünen haben im Fall Anis Amri Einsicht in die Unterlagen der Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden verlangt. Eine Aufarbeitung ohne Kenntnis der einschlägigen Akten sei «nicht zielführend», heißt es in einem Brief der Parlamentarischen Geschäftsführerin Britta Haßelmann unter anderem an das Bundeskanzleramt. Der Bundestag als Gesetzgeber könne über die Reformvorschläge der Regierung zur inneren Sicherheit ohne umfassende Aufklärung nicht verantwortlich bewerten und zu einer Entscheidung kommen.