Grüner Habeck: Jamaika keinesfalls sicher

Berlin - Der Auftakt der Jamaika-Sondierungen in Berlin hat nach den Worten des Grünen-Spitzenpolitikers Robert Habeck erhebliche Differenzen in wichtigen Politikfeldern offenbart. Dazu gehörten außer den Komplexen Asyl und Flucht sowie Finanzen und Europa auch die Klimaschutz- und Landwirtschaftspolitik, sagte Habeck der Deutschen Presse-Agentur. Hier gebe es eklatante Gegensätze. Es sei alles andere als sicher, dass das «Ding» gelinge. Nach an den harten Wahlkämpfen sei der Auftakt atmosphärisch insgesamt gut gelaufen.