Gute Bildungsnoten für Deutschland

Berlin - Der überwiegende Teil der Jugendlichen in Deutschland nutzt die guten Chancen durch Bildung und Ausbildung für seine berufliche Karriere. So gehen in kaum einem anderen Land so viele junge Leute zur Schule, sind in Ausbildung oder haben einen Job wie in Deutschland. Trotzdem haben weiterhin viele nur schlechte Chancen: Der Anteil junger Menschen ohne qualifizierten Abschluss stagniert seit Jahren. Das zeigt die OECD-Studie «Bildung auf einen Blick». Der «reibungslose Übergang» von Ausbildung in Beruf sei die «herausragendste Stärke des deutschen Bildungssystems», hieß es.