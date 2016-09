Hamilton holt Pole für Italien-Rennen - Rosberg Zweiter

Monza - Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Italien gesichert. Der dreimalige Weltmeister war im Mercedes in der Qualifikation auf dem Autodromo Nazionale die Monza nicht zu schlagen. Mit deutlichem Rückstand landete sein deutscher WM-Widersacher und Teamkollege Nico Rosberg auf dem zweiten Platz. Dritter wurde Sebastian Vettel beim Heimspiel von Ferrari. Für Hamilton ist es die siebte Pole in diesem Jahr. Im Klassement führt er vor dem letzten Saisonrennen in Europa mit neun Punkten Vorsprung auf Rosberg.