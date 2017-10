Hamilton holt Pole Position in Austin

Austin - WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton startet das Formel-1-Rennen in Austin von der Pole Position. Der Mercedes-Pilot verwies in der Qualifikation zum Grand Prix der USA seinen Titelrivalen Sebastian Vettel im Ferrari auf den zweiten Platz. Dritter wurde der Finne Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil. Hamilton führt in der Gesamtwertung vor dem viertletzten Saisonrennen mit 59 Punkten Vorsprung vor Vettel und kann vorzeitig zum vierten Mal Weltmeister werden. Für den Briten war es die 72. Pole Position seiner Karriere.