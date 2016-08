Berlin - Hannover 96 bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga unbesiegt. Der Bundesliga-Absteiger spielte 1:1 in Bochum und führt damit weiter die Tabelle an. Zu drei Auswärtspunkten kam der VfB Stuttgart. Die Schwaben gewannen 2:1 beim SV Sandhausen. In einer weiteren Partie siegten die Würzburger Kickers 2:1 in Heidenheim.