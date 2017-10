Heynckes strebt beim Champions-League-Comeback Sieg gegen Celtic an

München - Jupp Heynckes will auch bei seiner Rückkehr auf die Champions-League-Bühne mit dem FC Bayern gleich wieder einen Sieg bejubeln. Der deutsche Fußball-Rekordmeister empfängt am Abend Schottlands Titelträger Celtic Glasgow in der Münchner Arena. Beide Mannschaften liegen in Gruppe B mit drei Punkten gleichauf hinter Spitzenreiter Paris Saint-Germain. Die Partie ist damit ein frühes Schlüsselspiel im Kampf um den Achtelfinaleinzug. Für Heynckes ist es die erste Partie in Europas Königsklasse seit dem Finaltriumph mit den Bayern am 25. Mai 2013 im Londoner Wembley-Stadion gegen den BVB.