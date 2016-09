Hillary Clinton hat Lungenentzündung

New York - Die Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten, Hillary Clinton, leidet an einer Lungenentzündung. Das teilte die Ärztin der 68-Jährigen, Lisa Bardack, Medienberichten zufolge mit. Demnach war die Erkrankung bereits am Freitag festgestellt worden, abends nahm die Ex-Außenministerin aber trotzdem noch an einer Veranstaltung zum Sammeln von Wahlkampfspenden teil. Am Sonntag musste sie dann die New Yorker Gedenkfeier zum 15. Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2011 wegen Unwohlseins vorzeitig verlassen. Das lenkte den Blick auf ihren Gesundheitszustand.