Verprügelter NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten: Es war ein Marine-Soldat

Nahe beim "Ballermann" auf Mallorca traten zwei Männer brutal auf den "DAS!"-Moderator Hinnerk Baumgarten ein. Der Grund war nichtig: Baumgarten hatte die Männer ermahnt, doch nicht auf den Sandstrand zu pinkeln. Die Schläger wurden von anderen Urlaubern gestellt und noch vor Ort der Polizei übergeben. Kurze Zeit später wurden sie freigelassen und kehrten nach Deutschland zurück Den spanischen Behörden waren die Personen bekannt, in Deutschland rätselte man über die Identität der Täter.

Marinesoldat gibt die Tat zu

Einer der beiden hat nun einen Schritt nach vorn gewagt. Der 23-jährige Zeitsoldat Timm M. der Bundesmarine offenbarte sich einem Vorgesetzten. "Ein Soldat hat sich seinem Vorgesetzten gestellt", sagte ein Sprecher der Marine-Nordseeverbände, dem "Hamburger Abendblatt".

Das Geständnis ist nicht ohne Folgen, wegen des besonderen Dienstverhältnisses eines Zeitsoldaten gibt es interne Ermittlungen der Marine gegen ihn. Gegebenenfalls werde der Fall der Staatsanwaltschaft übergeben, sagte der Sprecher. Das erscheint aber eher unwahrscheinlich. Die Tat wurde in Spanien begangen und müsste in Spanien verfolgt werden.

Denkbar sind auch disziplinarische Maßnahmen, allerdings befand sich der Soldat nicht dienstlich, sondern privat auf der Ferieninsel. Nach Informationen der "Bild" ist Timm M. in der Marineschule Flensburg-Mürwik stationiert. Sie berichtete auch, dass der Zeitsoldat angab, sich wegen seines Alkoholkonsums kaum erinnern zu können. Im Gespräch mit dem Vorgesetzten soll M. gezittert und die Tritte bereut haben.

Baumgarten bereut nichts

Baumgarten kam mit Gesichts- und Kieferverletzungen in ein Krankenhaus. Für seine nächste Ausgabe der Sendung "DAS!" im NDR Fernsehen will er am Montag wieder in Hamburg vor der Kamera stehen. Dem Hamburger-Abendblatt sagte er: "Ich hatte wahnsinniges Glück, dass nicht mehr passiert ist." Trotz seiner Verletzungen sagte er, dass er sich jederzeit wieder einmischen würde.