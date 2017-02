Höcke sieht Parteiausschlussverfahren gelassen entgegen

Erfurt - Thüringens AfD-Chef Björn Höcke hat das Parteiausschlussverfahren gegen ihn demonstrativ gelassen kommentiert. Die Entscheidung des Bundesvorstands habe er mit Bedauern und in tiefer Sorge um die Einheit der Partei zur Kenntnis genommen, teilte er in Erfurt mit. Er sei überzeugt, weder gegen die Satzung noch die Grundsätze der Partei verstoßen zu haben. Dem Verfahren vor der parteiinternen Schiedsgerichtsbarkeit sehe er gelassen entgegen. Höcke will um 14.00 Uhr ein Pressestatement geben.