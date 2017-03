Hollywood-Regisseur Emmerich sieht sich noch als Schwabe

Stuttgart - Auch nach vielen Jahren in Hollywood fühlt sich Filmregisseur und -produzent Roland Emmerich seiner schwäbischen Heimat verbunden. «Ich sehe mich natürlich auch immer noch als Schwabe», sagte der in Stuttgart geborene Emmerich bei einem Besuch in seiner Heimatstadt. Er sei in Deutschland glücklich gewesen. Am Freitag erhält er in Laupheim den Carl-Laemmle-Preis der Allianz Deutscher Produzenten.