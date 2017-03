Hollywood-Regisseur Roland Emmerich heiratet im Sommer

Los Angeles - Hollywood-Regisseur Roland Emmerich will im Sommer heiraten. Dieses Geheimnis lüftete der Weltstar in seiner schwäbischen Heimat. «Ich habe einen Antrag gemacht, und er hat "ja" gesagt», sagte der 61-Jährige der dpa. Er und sein Lebensgefährte Omar De Soto diskutierten nur noch über das Datum. Gefeiert werde in Los Angeles. «Wir versuchen, das so locker wie möglich zu machen.» Denn eigentlich habe er sich nie vorstellen können, zu heiraten. Emmerich und De Soto sind seit achteinhalb Jahren ein Paar.