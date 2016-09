Hollywood-Stern für Oscar-Preisträgerin Kathy Bates

Los Angeles - Oscar-Preisträgerin Kathy Bates wird in Hollywood mit einem Stern auf dem «Walk of Fame» geehrt. Nach Mitteilung der Veranstalter soll die Schauspielerin die 2589. Plakette auf dem Bürgersteig im Herzen von Hollywood enthüllen. Ihre Kollegin Shirley MacLaine soll bei der Zeremonie eine Ansprache halten. Bates, die auf der Bühne, im Fernsehen und im Film auftritt, wird für ihre Kinoverdienste ausgezeichnet. Ende November kommt Bates an der Seite von Billy Bob Thornton in dem bitterbösen Klamauk «Bad Santa 2» in die deutschen Kinos.