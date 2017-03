Es sind herzzerreißende Bilder. Ein Hund verscharrt seinen toten Bruder. Das Tier wurde in Buri Ram, einer thailändischen Provinz, von einem Auto angefahren und starb. Die Straßenhunde, „Soi Dogs“ genannt, leben zu Hunderttausenden in Thailands Städten. Dass ein Tier um ein verstorbenes Familienmitglied trauert, ist kein Einzelfall. So halten etwa Elefanten Totenwachen ab. Und Schimpansen tragen tote Jungtiere sogar eine Zeit lang mit sich.