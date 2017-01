Hunderte Unfälle nach Wintereinbruch in Bayern

München - Der erste Schneefall des Jahres hat in Bayern zu Hunderten Unfällen geführt. In Mittelfranken starb auf der A9 ein Mädchen, bayernweit wurden Dutzende Menschen verletzt. Insgesamt sei die Unfallbilanz nach dem ersten richtigen Wintereinbruch in Bayern nach Polizeiangaben aber nicht schlimm. «Dass es ein bisschen öfter kracht, als wenn es trocken ist, ist ja normal», sagte ein Sprecher des Lagezentrums des Innen- und Verkehrsministeriums in München. Die Zahl der Unfälle sei für einen Wintereinbruch üblich.