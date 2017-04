Hunderttausende besuchen Passionsspiele in Mexiko-Stadt

Mexiko-Stadt - Hunderttausende Menschen haben am Kreuzweg in Mexiko-Stadt teilgenommen. Sie begleiteten den Jesus-Darsteller auf seinem Weg durch den armen Stadtteil Iztapalapa hinauf zum Sternenhügel, wo die Kreuzigungsszene nachgespielt wurde. Begleitet wurde er von zahlreichen Legionären und «Nazarenos» - junge Männer, die mit dem Kreuz auf den Schultern Buße tun. Über 10 000 Polizisten sicherten das Spektakel in der Millionenmetropole. Der Kreuzweg von Iztapalapa ist einer der meistbesuchten in Lateinamerika.