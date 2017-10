Weil ihm auf der Autobahn schlecht wurde - 19-Jähriger stürzt 25 Meter tief in den Tod

Ein 19-Jähriger ist beim Sturz von einer Autobahnbrücke in Niedersachsen ums Leben gekommen. Der junge Mann war in der Nacht zum Sonntag mit zwei Begleitern in einem Auto auf der A2 nahe Bad Eilsen im Landkreis Schaumburg unterwegs.



Weil dem jungen Mann schlecht wurde, stoppte die Fahrerin gegen 3.20 Uhr den Wagen auf dem Standstreifen, wie die Polizei Nienburg mitteilte. Der Beifahrer sei ausgestiegen und habe daraufhin auf einer Brücke zwischen den Anschlussstellen Veltheim und Bad Eilsen das Gleichgewicht verloren. Er stürzte etwa 25 Meter tief über ein Brückengeländer. Offenbar wollte er sich über das Geländer hinweg übergeben.

Der Mann starb noch an der Unglücksstelle. Da es sich um unwegsames Gelände handelte, musste zu seiner Bergung ein Höhenrettungsteam ausrücken.