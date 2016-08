Im Wald und auf der Wiese: Draußen-Sport ist wieder angesagt

Köln - Viele Menschen entdecken wieder Wald und Wiesen als Trainingsflächen für sich. Es gebe weiterhin einen großen Zulauf zu den Fitnessstudios, sagte Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln der dpa. «Auf der anderen Seite gibt es Trends, die nach draußen gelagert sind», sagte er. «Es gibt heute bestimmte Angebote, die auch gut nach draußen passen.» Eines dieser neuen Angebote sind zum Beispiel die «Natural Athletes» in Köln. Die Sportgruppe trainiert im Wald - und benutzt als Trainingsgerät fast ausschließlich das, was sich dort finden lässt: Bäume, Äste, Wurzeln.