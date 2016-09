Israelischer Jet bombardiert syrische Armee

Damaskus (dpa) - Ein israelischer Kampfjet hat auf den Golanhöhen eine syrischen Armeebasis bombardiert. In der Region um den Ort Hader seien drei Raketen eingeschlagen, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Aus syrischen Militärkreisen hieß es, der Angriff habe vier Soldaten verletzt. Israel reagierte damit nach Angaben der Armee auf Beschuss aus Syrien am Vortag. Am Mittwochabend hatte im Norden des von Israel besetzten Teils der Golanhöhen auf offener Fläche ein Geschoss aus Syrien eingeschlagen.