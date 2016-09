Israels Ex-Präsident Schimon Peres erleidet Schlaganfall

Tel Aviv - Israels Ex-Präsident Schimon Peres hat einen Schlaganfall erlitten. Er wurde in ein Krankenhaus in der Nähe von Tel Aviv gebracht, teilte seine Sprecherin mit. Peres wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Die Nachrichtenseite «Ynetnews» berichtet von einem künstlichen Koma. Der 93-Jährige hatte vergangene Woche einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen. Ministerpräsidente Benjamin Netanjahu telefonierte mit dem Krankenhaus und übermittelte, das ganze Volk bete für Peres' Genesung.