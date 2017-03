Italienischer Mafioso in Mexiko festgenommen

Ciudad Madero - Die mexikanische Polizei hat im Osten des Landes einen hochrangigen italienischen Mafioso verhaftet. Giulio Perrone sei in Ciudad Madero im Bundesstaat Tamaulipas gefasst worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Der 64-Jährige soll zum Führungskreis der Mafia in Neapel zählen und in den internationalen Kokain-Schmuggel verwickelt sein. Perrone wurde in Italien zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilt.