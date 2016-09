Japan wieder von Taifun getroffen

Nagasaki - Nach dem verheerenden Taifun «Lionrock» mit mehreren Toten ist erneut ein Wirbelsturm auf Japan getroffen. «Namtheun» erreichte die südliche Hauptinsel Kyushu, wie die Meteorologische Behörde des Landes bekanntgab. Der Taifun bewegte sich mit Windgeschwindigkeiten von 65 Kilometern pro Stunde nahe seinem Zentrum in nordöstliche Richtung. Die Behörden warnten die Bewohner im Süden und Westen vor heftigen Regenfällen und starken Winden. In der vergangenen Woche hatte «Lionrock» im Nordosten mindestens 19 Menschen in den Tod gerissen. Acht Menschen gelten noch als vermisst.